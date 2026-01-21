Atalanta-Athletic Bilbao, la Dea punta gli ottavi di Champions: quote e pronostico

La qualificazione al turno a eliminazione diretta di questa Champions League l’ Atalanta l’ha già raggiunta. Con 13 punti messi fin qui da parte l’obiettivo, adesso, è quello di restare tra le prime otto per saltare i sedicesimi di finale e approdare direttamente agli ottavi . Ecco il pronostico di Atalanta-Athletic Bilbao , in programma stasera alle ore 21.00.

Vince l'Atalanta? Ecco il parere dei bookie

Un’impresa alla portata dei bergamaschi che, vincendo le ultime due partite, non avrebbero alcuna necessità di guardare ai risultati delle altre. Si parte stasera contro l’Athletic Bilbao (si chiuderà la settimana prossima in Belgio contro una Royale Union probabilmente già eliminata dalla competizione), formazione che posizionata quasi in fondo alla graduatoria di questa fase campionato, non sembra poter accampare troppe pretese.

Per trovare una vittoria al 90’ dei baschi bisogna tornare indietro di 9 partite (in Coppa del Re hanno superato i primi due turni soltanto ai supplementari dopo aver chiuso in parità i tempi regolamentari contro... Ourense e Cultural Leonesa (nientemeno!).

In campionato l’Athletic è decimo con meno della metà dei punti conquistati dal Barcellona capolista e solo 5 lunghezze in più rispetto alla terz’ultima.

L’Atalanta, rigenerata dalla cura Palladino, procede a gonfie vele e sembra in grado di far bene anche stasera. Il segno 1 è probabile e presenta anche una quota interessante.

Il successo bergamasco è offerto a 1.77 da Eplay24, a 1.75 da BetFlag, a 1.73 da Bet365. Il pareggio vale mediamente 3.65, il 2 dei baschi si gioca a 4.75.