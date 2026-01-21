Corriere dello Sport.it
Newcastle-Psv, il pronostico sorride agli inglesi ma...© Getty Images

Newcastle-Psv, il pronostico sorride agli inglesi ma...

Per i Magpies la vittoria significherebbe qualificazione al turno successivo
2 min
Insieme a Juventus-Benfica si gioca anche Newcastle-Psv con gli inglesi più avanti in classifica di 2 lunghezze rispetto agli olandesi (10 punti contro 8). Ecco il pronostico di Newcastle-Psv.

Newcastle favorito, segnano entrambe?

Per i “Magpies” la vittoria significherebbe qualificazione matematica al turno successivo mentre per l’undici di Eindhoven un ko significherebbe eliminazione quasi certa (nell’ultimo match di questa fase affronterà il Bayern).

Dall’inizio della stagione, considerando tutte le competizioni (28 partite disputate), il Psv non è andato in rete almeno una volta in una sola occasione (era il 30 agosto scorso).

Ha necessità di vincere, il Newcastle pure... per le quote si parte con l’1 ma è il Goal che non dovrebbe mancare.

La vittoria del Newcastle si può giocare 1.35 su Eplay24 e su Snai, a 1.36 su Betsson.

Il Goal è proposto a 1.58 da Eplay24, a 1.57 da Bet365 e a 1.55 da BetFlag.

