Europa League, Fenerbahce-Aston Villa: per le quote l'esito finale è un vero rebus

Tra le sfide di Europa League di oggi merita un pizzico di attenzione in più Fenerbahce-Aston Villa . L’undici turco è in corsa per un posto tra le prime otto mentre gli inglesi sono al momento primi (insieme a Lione e Midtjylland) e vorrebbero restare nel gruppo migliore.

Dopo un periodo assai brillante il meccanismo dei “Villans” sembra essersi inceppato con 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 esibizioni di campionato.

Il Fenerbahce nella SuperLig è secondo a -1 dal Galatasaray primo ed è ancora imbattuto. A Istanbul stasera gara incerta, anche secondo i bookmaker.

Il segno 1 si gioca a 2.35 su Eplay24, a 2.30 su Bwin e Eurobet. Il pareggio è tra 3.40 e 3.50, il 2 tra 2.87 e 3.00.

L'esito Goal sembra nell’aria e vale 1.64 per Eplay24 e NetBet, 1.60 per BetFlag e Snai.