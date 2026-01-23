Serie B, pronostico Modena-Palermo: match equilibrato da...

La 21ª giornata di Serie B propone, come piatto forte, Modena-Palermo . I siciliani, imbattuti da otto giornate (cinque vittorie e tre pareggi), fanno visita ad un Modena che dopo tre sconfitte di fila ha rialzato la testa espugnando Pescara. Ecco il pronostico di Modena-Pescara , in programma sabato 24 gennaio alle ore 15.00.

Sfida sulla carta equilibrata, occhio all'esito Chance Mix

Certo, con il dovuto rispetto per gli abruzzesi, l’impegno col Palermo di Pippo Inzaghi sarà più severo per i “Canarini”, che in casa hanno fatto registrare il Multigol 2-3 ben 9 volte su 10.

Il Palermo in trasferta ha subìto complessivamente poco (9 reti) ma solo sul campo del Sudtirol è riuscito a mantenere la porta inviolata. All’andata la sfida si chiuse sull’1-1 e anche al “Braglia” il pronostico si preannuncia piuttosto incerto. I bookie vedono favorito il Modena, una cui vittoria è quotata a 2.38 da Eplay24, a 2.35 da Bet365 e a 2.30 da Sisal. Il segno X (il Modena non pareggia da 7 giornate) si trova tra 2.80 e 3.10, il 2 rosanero oscilla tra 3.00 e 3.45.

Da valutare, in una sfida del genere, l'esito Chance Mix “X o Goal”: quota 1.54 su Eplay24 e NetBet, 1.48 su Sisal.