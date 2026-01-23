Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie B, Carrarese-Empoli: il pronostico del derby toscano© LAPRESSE

Serie B, Carrarese-Empoli: il pronostico del derby toscano

Le quote del match che apre la 21ª giornata di Serie B
2 min
TagsCarrarese-EmpolipronosticoSerie B

Stasera, come di consueto, è anche la sera dell’anticipo di Serie B. La 21ª giornata scatta con il derby toscano: ecco quote e pronostico di Carrarese-Empoli, il fischio d'inizio è alle 20.30.

Quanti gol nel derby toscano? Ecco il pronostico

La differenza sostanziale tra Carrarese e Empoli, di fronte allo Stadio dei Marmi, non sta nel rendimento recente complessivo (assolutamente identico con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 giornate) ma nel momento in cui è arrivato il ko (i padroni di casa hanno perso 4-1 a Monza 360 minuti fa mentre gli ospiti sono reduci dallo 0-1 casalingo contro il Sudtirol) e, soprattutto, nel rendimento precedente.

Solo 5 punti in 7 partite per la Carrarese, 10 punti nell’arco delle stesse partite per l’Empoli. Due modi di procedere diversi che però portano le due squadre a trovarsi quasi appaiate appena fuori dalle posizioni che valgono i playoff. L’Empoli a quota 27 punti e la Carrarese a 26. L’Empoli viene da 5 esiti Under 2,5 consecutivi ma in trasferta fa registrare una leggera prevalenza di Over 2,5. La Carrarese preferisce l’Over 2,5 in generale ma in casa ne fa contare solo 4 contro 6 Under 2,5.

Si potrebbe provare il Multigol 2-4, offerto a 1.55 da Eplay24 e NetBet, a 1.52 da Vincitu. Per i bookie il pronostico sorride alla Carrarese, che in casa ha perso solo contro Avellino e Frosinone. Il segno 1 si gioca a 2.30 su Eplay24, Elabet e Sisal. Il pareggio (l'Empoli è l'unica squadra a non aver ancora pareggiato in trasferta) è proposto a 3.15, il 2 è in lavagna a 3.25.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS