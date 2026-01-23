Corriere dello Sport.it
Liga, pronostico Levante-Elche: intriga un segno dalla quota elevata© Getty Images

Liga, pronostico Levante-Elche: intriga un segno dalla quota elevata

I padroni di casa, penultimi in classifica, contro l'ottava della classe: statistiche e quote
2 min
TagsLevanteElchepronostico

Una situazione che definire critica non rende bene l’idea. Il Levante, che nell’anticipo de LaLiga di stasera ospita l’Elche, occupa la penultima posizione in classifica con 6 lunghezze di ritardo rispetto al Valencia quart’ultimo e, senza un cambio di marcia, rischia seriamente di retrocedere. Ecco il pronostico di Levante-Elche, si parte alle ore 21.00

Levante batte Elche? Scopri le migliori quote per il segno 1

L’Elche è, paradossalmente, ottavo (insieme ad altre tre squadre) ma è molto lontano dalle prime sei posizioni, quelle che valgono un posto in Europa il prossimo anno. Il Levante è messo così male e nelle ultime quattro giornate è anche riuscito a mettere insieme due pareggi e una vittoria (all’ultima uscita è tornato a perdere ma al Bernabeu contro il Real Madrid).

L’Elche ha il rendimento recente identico con una sola vittoria a cui hanno fatto seguito un ko (in casa del Villarreal) e due pareggi consecutivi nelle ultime due esibizioni. In più, nelle ultime 6 partite, è sempre riuscito a realizzare almeno una rete (cosa che è mancata al Levante). In casa, però, 6 volte su 8 è stato Goal per l’undici di Valencia mentre la formazione ospite, in trasferta, vanta 7 esiti Goal in 9 gare.

Il match si presenta assai equilibrato ma la necessità di far punti del Levante (contro una relativa tranquillità dell’Elche) spingerebbe a guardare con maggiore attenzione al segno 1.

Un segno 1 che presenta, tra l’altro, anche una quota elevata: 2.35 su Eplay24, Elabet e Sisal. Il pareggio è in lavagna a 3.25, il 2 si trova a 3.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

