venerdì 23 gennaio 2026
Ligue 1, il pronostico di Auxerre-Psg: Luis Enrique primo (almeno) per una notte con una vittoria

Ligue 1, il pronostico di Auxerre-Psg: Luis Enrique primo (almeno) per una notte con una vittoria

Parigini favoriti nell'anticipo della 19ª giornata del massimo campionato francese
2 min
Auxerre-Psg pronostico Ligue 1

Qualche passo falso il Psg lo sta commettendo (fuori dalla Coppa di Francia, una decina di giorni fa per mano del Paris Fc e ko in Champions League tre giorni fa in casa dello Sporting) ma in campionato è secondo a -1 dal Lens capolista.

Psg favorito: ecco le quote dei bookie per il 2

Nell’anticipo della 19ª giornata di Ligue 1 in programma stasera (ore 20.00) la squadra allenata da Luis Enrique affronta il fanalino di coda Auxerre e non dovrebbe avere problemi a fare bottino pieno.

Una vittoria che porterebbe i parigini in vetta alla classifica almeno per una notte (ma con il Lens che gioca domani a Marsiglia potrebbe anche durare di più).

Il 2 è obbligato, anche secondo i bookmaker: la vittoria esterna del Psg si gioca a 1.30 su Eplay24 e Sisal, Elabet si ferma a 1.28.

Poche le chance di vincere per l'Auxerre, un cui successo renderebbe fino a 10 volte la posta. Il pareggio (che il Psg non fa registrare da otto giornate consecutive) si attesta su 5.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

