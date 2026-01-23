Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Inter-Pisa: Chivu vuole allungare, in attesa di Roma-Milan e Juve-Napoli© LAPRESSE

Pronostico Inter-Pisa: Chivu vuole allungare, in attesa di Roma-Milan e Juve-Napoli

Al Meazza arriva la squadra di Gilardino, ultima insieme al Verona
Amedeo Paioli
2 min
TagsInter-PisaquoteSerie A

Troppo Arsenal per l’Inter nel penultimo turno della fase campionato della Champions League e sconfitta al Meazza per 3-1. Un risultato che conferma, ancora una volta, la difficoltà dei nerazzurri di battere le squadre di maggior spessore.

Pronostico Inter-Pisa: Over 2,5

Finora, infatti, tutti i ko rimediati in stagione sono arrivati contro gli avversari più quotati (o, come dicono alcuni, negli scontri diretti). In campionato, in rigoroso ordine cronologico, 3-4 con la Juventus, 1-3 contro il Napoli, 0-1 contro il Milan fino al 2-2 più recente nel ritorno al Meazza di nuovo con il Napoli. In Champions, nelle ultime tre esibizioni, 1-2 con l’Atletico Madrid, 0-1 con il Liverpool e il già ricordato 1-3 contro l’Arsenal di martedì scorso.

L’anticipo di stasera, però, è contro il Pisa di Gilardino che, a differenza di tutte le squadre fin qui nominate, è ultimo nella classifica di Serie A insieme al Verona e, di conseguenza, non dovrebbe rientrare nella casistica prima descritta.

I toscani hanno vinto una volta sola dopo 10 giornate e adesso sono trascorse esattamente 10 giornate da quell’unico successo. La salvezza, al momento, è solo 3 punti più su e servirebbe un risultato positivo per cercare di migliorare una situazione difficile. Ma è altrettanto difficile riuscirci stasera contro la capolista.

Il Pisa predilige Under 2,5 (13 all’attivo in totale) e No Goal (12 in tutto) ma in trasferta colleziona più Over 2,5 (7) e Goal (8). L’1 paga poco (tra 1.16 e 1.19), meglio ripiegare sull’Over 2,5. Almeno tre reti al Meazza si giocano a 1.48 su Eplay24 e Vincitu, a 1.50 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS