Pronostico Como-Torino, per le quote Baroni rischia grosso contro Fabregas

Fabregas è sesto in classifica, Baroni ha innestato una pericolosa retromarcia. Sono 14 i punti che separano in classifica Como e Torino, che si affrontano sabato 24 gennaio alle ore 15.00 nell'ambito della 22ª giornata di Serie A . Ecco quote e pronostico di Como-Torino .

Como-Torino, pronostico: combo 1X+Over 1,5

Il Como dopo aver perso l'imbattibilità casalinga (1-3 contro il Milan) ha conquistato 13 punti nelle successive 5 partite. Nico Paz e compagni sono reduci dalla prova di forza offerta all'Olimpico contro la Lazio: segnale di una squadra che trova sempre nuove soluzioni, vedi il rilancio di Baturina, decisivo contro Bologna e appunto Lazio. Piccolo neo: nelle ultime 4 partite giocate al Sinigaglia, la squadra di Fabregas non ha mai segnato più di un gol.

Il Torino non pareggia da 10 giornate ma, nel periodo considerato, sono state molte più delusioni (sette sconfitte) che gioie: appena tre vittorie, contro Cremonese, Sassuolo e Verona.

Ci sono anche altri numeri che condannano la squadra di Baroni: insieme al Verona, è quella che ha subìto più gol di tutti (34) in Serie A a differenza del Como, seconda miglior difesa (insieme al Milan). La vittoria più netta ottenuta dal Como in questo campionato è maturata proprio in occasione della sfida giocata a Torino nel girone d'andata: 5-1 per i lariani.

Per questo motivo, il pronostico di Como-Torino verte sulla combo 1X+Over 1,5: un'opzione in lavagna a 1.56 su Eplay24, a 1.50 su Elabet, a 1.42 su Sisal.

Quote marcatori: Nico Paz, Baturina e...

Detto del gran momento di Baturina (marcatore a 4.50), in casa Como hanno "quote-gol" anche il sempre ottimo Nico Paz, una cui rete è offerta a 3, e Douvikas, proposto a 2.60 sul tabellino marcatori.

Non sarà una sfida facile per i giocatori del Torino, che proverà magari a sfruttare i calci da fermo. Occhio, in tal senso, a Saul Coco (15) e a Casadei (7.50).