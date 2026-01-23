Roma-Milan, ancora tutto o niente? Lo dicono i numeri

My Combo: la sintesi su Roma-Milan

I giallorossi hanno vinto le ultime tre partite di campionato senza subìre gol (e sempre per 2-0), il Milan sbarca all’Olimpico con una striscia aperta di 20 gare senza ko in Serie A (13 successi e 7 pareggi). Una sfida che ha dunque tutti i requisiti del big match: insieme al Como, sono loro le squadre che - a questo punto del campionato - hanno guadagnato più punti rispetto allo scorso anno. Storicamente il Milan è un avversario ostico per i giallorossi, vittoriosi solo in uno degli ultimi 12 incroci in Serie A.

Negli ultimi otto precedenti tra Roma e Milan solo uno è finito in parità. Ecco perchè, nella visione My Combo di SisalTipster, la sfida dell’Olimpico si chiuderà con il successo di una delle due squadre. Solo 12 i gol subìti dalla Roma contro i 16 del Milan (al pari del Como): tradotto, all’Olimpico si confrontano due delle migliori difese del torneo. Plausibile uno scenario da meno di tre reti complessive, che tra l’altro la Roma ha riproposto in 16 partite di campionato su 21. Paulo Dybala non segna all’Olimpico da oltre un anno ma quando vede il Diavolo si esalta: 10 gol e 6 assist in carriera contro i rossoneri. La Joya, che ha mostrato subito un gran feeling con il neo acquisto Malen, punta a sfatare il tabù con gol o assist.

Nel match d’andata, vinto 1-0 dal Milan con gol di Pavlovic, sono fioccati i calci d’angolo: ben 15 in totale. La My Combo si chiude con l’opzione che prevede almeno 10 corner complessivi in Roma-Milan.

In sintesi, ecco la My Combo su Roma-Milan: 1) Vittoria Roma o Milan 2) Meno di tre gol totali 3) Dybala gol o assist 4) Almeno 10 corner complessivi.

My Combo: la sintesi su Juventus-Napoli

Hanno una vita calcistica alle spalle ma si trovano di fronte solo per la seconda volta, in un match ufficiale. Spalletti cerca la rivincita contro Conte, che all’andata lo ha battuto 2-1 in occasione di Napoli-Juventus. Per il tecnico di Certaldo si tratta di uno dei due ko da quando siede sulla panchina bianconera. In casa, però, la Vecchia Signora conserva l’imbattibilità (sei vittorie e quattro pareggi) e il fattore Stadium andrà sfruttato per invertire il trend negativo contro i partenopei: nelle ultime 9 partite di Serie A, la Juve ha battuto una sola volta gli azzurri (vittoriosi in 6 occasioni).

L’emergenza infortuni è un assillo per Conte, chiamato a fare appello alla difesa. Il Napoli non ha subìto gol nelle ultime due esibizioni ma in questo campionato non ha ancora calato il “tris” di clean sheet consecutivi. In Serie A difficilmente Conte sbaglia partite del genere: Inter-Napoli (2-2) è solo un esempio recente. Per questo motivo, nella visione My Combo di SisalTipster, un Napoli gagliardo uscirà imbattuto dal fortino bianconero. In Napoli-Juventus dello scorso 7 dicembre gli azzurri giustificarono il successo con 4 conclusioni nello specchio contro le 2 della Juve: in totale fanno 6, che è anche la soglia minima attesa di tiri in porta in questa sfida. Al “Maradona” Kenan Yildiz firmò il gol del momentaneo 1-1. Il turco punta ad incidere con rete (sarebbe l’ottava nel torneo) o assist, altra specialità della casa. Sponda Napoli fari su McTominay, Mvp di Inter-Napoli con una doppietta d’autore. Lo scozzese è pronto come sempre a metterci tutto: inserimenti, fisicità, agonismo. È un protagonista da “gol o cartellino”.

In sintesi, ecco la My Combo su Juventus-Napoli: 1) Napoli non perde 2) Almeno 6 tiri in porta totali

3) Yildiz gol o assist 4) McTominay gol o cartellino.