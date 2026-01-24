Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
Pronostico Roma-Milan, primo pareggio per Gasperini? Cosa dicono le quote© AC Milan via Getty Images

Pronostico Roma-Milan, primo pareggio per Gasperini? Cosa dicono le quote

Giallorossi alle prese con l'unica squadra ancora imbattuta in trasferta della Serie A
Federico Vitaletti
3 min
TagsRoma-Milanquotepronostico

Milan secondo con 46 punti, Roma quarta con 42. Intuitivo quanto sia importante la sfida tra Gasperini e Allegri, in programma domenica 25 gennaio alle ore 20.45. Ecco quote e pronostico di Roma-Milan.

La Roma non ha ancora pareggiato: occhio all'esito "Parziale o Finale"

Sette vittorie e tre sconfitte: questo lo score all'Olimpico dei giallorossi che, più in generale, sono gli unici a non aver ancora mai pareggiato in questo campionato.

Il Milan lo "zero" lo esibisce alla voce "sconfitte esterne": 6 successi, l'ultimo dei quali a Como (unico ko interno dei lariani), più 4 pareggi.

I due confronti stagionali con le milanesi (doppio 0-1) non hanno portato punti a Dybala e compagni che comunque sono usciti con più di un rimpianto da entrambe le partite. Come finirà dunque l'attesissima sfida Roma-Milan? Per le quote non c'è un chiaro favorito: l'1 della Roma è quotato a 2.62 da Eplay24, a 2.60 da Betsson e Sisal. Il pareggio si trova tra 2.90 e 3.15, il 2 rossonero tra 2.88 e 2.95.

Volendo prendere in considerazione anche solo parzialmente un ipotetico risultato di parità, è da segnalare l'esito " X primo tempo o X finale": a 1.63 su Eplay24 e StarYes, a 1.62 su Vincitu.

In alternativa, vale la pena tenere d'occhio il Multigol Casa 1-2: a 1.61 sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, a 1.58 invece su Elabet.

