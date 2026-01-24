Juventus-Napoli, chi vincerà lo scontro diretto tra Spalletti e Conte? Quote e pronostico

Juventus-Napoli , uno dei due big match della 22ª giornata di Serie A , è la sfida tra le uniche due squadre ancora imbattute in casa del nostro campionato. I bianconeri proveranno a sfruttare il fattore Stadium per battere gli azzurri e portarsi a meno uno da Conte , grande ex bianconero. Ecco quote e pronostico di Juventus-Napoli , in programma domenica 25 gennaio alle ore 18.00.

Statistiche Juve-Napoli: azzurri abbonati al No Goal

Sarà ancora grande emergenza per Conte, che ha perso per infortunio anche Politano e Rrahmani. Il suo Napoli fuori casa ha pareggiato solo in casa dell'Inter, poi 6 vittorie e 4 sconfitte. Occhio al dato: in 11 trasferte, Hojlund e compagni hanno fatto registrare il No Goal ben 8 volte.

La Juve dopo il passo falso di Cagliari si è prontamente rialzata in Champions dove ha battuto 2-0 il Benfica di Mourinho. Allo Stadium (6 vittorie e 4 pareggi) i bianconeri hanno segnato 20 gol subendone 8. Proprio la tendenza delle due squadre a subìre pochi gol (17 per entrambe) fa pendere l'ago della bilancia dalla parte dell'Under 2,5. Un'opzione offerta a 1.47 da Bwin, a 1.48 da Eplay24 e a 1.49 da Betsson. L'offerta prevista per l'Over 2,5 si alza fino a 2.50.

Quote e pronostico Juve-Napoli: Multigol 2-4

Il segno 1 della Juve, che ha perso solo uno degli ultimi sette match casalinghi contro il Napoli, è quotato a 2.08 da Eplay24, a 2.05 invece da BetFlag e Snai. Il pareggio vale mediamente 3.15 mentre il 2 moltiplica la posta per 4. Occhio all'esito che le due formazioni hanno "evitato" nelle ultime due giornate ma che in precedenza avevano fatto registrare nelle precedenti quattro: si tratta del Multigol 2-4: stavolta, si può giocare a 1.63 su Eplay24 e NetBet, a 1.62 su Vincitu.