domenica 25 gennaio 2026
Verona-Udinese, statistiche e pronostico: occhio al "ritardo" dell'Hellas© Getty Images

Verona-Udinese, statistiche e pronostico: occhio al "ritardo" dell'Hellas

La classifica premia i friulani, senza assilli al Bentegodi. Gli scaligeri hanno l'urgenza dei tre punti
Federico Vitaletti
2 min
Verona-Udinese
Serie A

Solo la vittoria. Ultimo in classifica insieme al Pisa, il Verona deve battere la squadra di Runjaic (decisamente più tranquilla vista la classifica) nel posticipo della 22ª giornata di Serie A. Ecco il pronostico di Verona-Udinese, in programma lunedì 26 gennaio alle ore 20.45.

Comparazione quote: Verona-Udinese Multigol 2-3

Dopo il vittorioso mini-filotto con Atalanta e Fiorentina, è ripiombato il buio su Verona. L'Hellas nelle ultime sei giornate ha racimolato solo 2 punti e al Bentegodi sono arrivate tre sconfitte in successione: contro Bologna, Torino e Lazio. Le statistiche del Verona mettono in risalto Goal e Over 2,5 nelle sfide casalinghe ma, a spiccare, è un "ritardo". Il Verona non fa registrare la "Somma Gol 2" da ben 16 giornate consecutive. Per questo motivo, nell'incerta sfida del Bentegodi si può valutare l'esito Multigol 2-3: a 2.02 sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, 1.98 su Elabet.

Il Verona potrebbe segnare un gol esatto contro l'Udinese (all'andata in Friuli finì 1-1). La "Somma Gol Casa: 1" è un'opzione quotata a 2.45 da Eplay24 e Betsson, a 2.40 da Elabet.

