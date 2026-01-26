Premier League, Everton-Leeds: ecco il pronostico
Everton-Leeds è il posticipo di Premier League di stasera, entrambe sono reduci da un successo per 1-0.
Quante reti? Ecco il consiglio
In classifica l’undici di Liverpool è 7 lunghezze più avanti dei suoi odierni avversari ma, pur con un rendimento complessivo diverso, entrambe le squadre nell’arco delle ultime 9 giornate hanno conquistato 14 punti.
Il Leeds, ad eccezione di uno 0-0 con il Liverpool, segna almeno una rete da 12 gare di fila, l’Everton in casa ha realizzato 14 delle sue 24 reti e subìto 15 delle sue 25 reti.
Come pronostico di Everton-Leeds stuzzica l’idea Over 2,5: quota 2.14 su Eplay24 e NetBet, 2.20 su Sisal.