martedì 27 gennaio 2026
Coppa Italia, Fiorentina-Como: migliori quote e consigli su cosa giocare© Getty Images

Coppa Italia, Fiorentina-Como: migliori quote e consigli su cosa giocare

Ultimo ottavo di finale, la vincente affronterà il Napoli di Conte
3 min
TagsFiorentina-Comopronosticocoppa italia

All’appello ne manca soltanto una e si gioca stasera. Con Fiorentina- Como si completano gli ottavi di finale di Coppa Italia e chi passerà il turno affronterà il Napoli nei quarti. Ecco il pronostico di Fiorentina-Como, fischio d'inizio alle ore 21.00.

Il Como vince a Firenze? Cosa dicono le quote

La Fiorentina è all’esordio nella competizione mentre i lariani hanno già fatto fuori (3-1) il Sudtirol al debutto e il Sassuolo (3-0) nei sedicesimi.

Questa sfida arriva in un momento abbastanza critico per i viola (in campionato i toscani sono stati sconfitti, in casa, per 2-1 dal Cagliari e sono in zona retrocessione).

All’opposto la squadra guidata da Fabregas viene da due convincenti vittorie a seguire con il 3-0 all’Olimpico alla Lazio a cui ha fatto seguito il tennistico 6-0 al Torino di tre giorni fa.

Lo stesso match è stato giocato il 21 settembre scorso (era la quarta giornata di serie A) e il Como vinse al Franchi per 2-1 ribaltando nella ripresa la rete iniziale di Mandragora (al 6’) pareggiando prima al 65’ e realizzando la rete del sorpasso al 94’.

Nonostante tutto nelle ultime 5 esibizioni la Fiorentina è riuscita sempre a realizzare almeno una rete e anche il Como fa lo stesso da 7 gare a questa parte.

Per quanto visto nell’ultimo periodo il 2, dalla quota elevata, è il segno che si lascia preferire: quota 2.04 su Eplay24, Betsson e Vincitu.

In alternativa non va trascurato il Goal, offerto a 1.71 da Eplay24, 1.70 da Elabet e Sisal.

