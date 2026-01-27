Corriere dello Sport.it
Pronostico Union Saint-Gilloise-Atalanta: occhio alla combo© LAPRESSE

Pronostico Union Saint-Gilloise-Atalanta: occhio alla combo

I bergamaschi di Palladino volano in Belgio per sfidare la Royale, quasi fuori dalla competizione
2 min
TagsUnion Saint-Gilloiseatalantapronostico

Domani (mercoledì 28 gennaio) tocca anche all’altra squadra nerazzurra italiana. L’Atalanta vola in Belgio per affrontare la Royale Union che, con soli 6 punti all’attivo, è praticamente già fuori dalla competizione (per andare avanti avrebbe bisogno di una vittoria e di tanti risultati favorevoli).

Comparazione quote: segno 2+Over 2,5

I bergamaschi, al contrario, sono già sicuri dei sedicesimi ma con altri tre punti salirebbero a quota 16, un risultato di prestigio ma, quasi sicuramente, ancora non sufficiente per accedere direttamente agli ottavi. All’Atalanta, in ogni caso, non serve solo vincere ma, qualora ci dovessero essere degli incroci favorevoli, servirebbe migliorare anche la propria differenza reti (al momento +1).

Fiducia dunque al segno 2 con l’Over 2,5 che, in una situazione di classifica del genere, non può (e non deve) essere assolutamente trascurato. La combo che lega i due esiti rende 3 volte la posta su Eplay24 e NetBet, offerta che sale a 3.25 sulla lavagna di Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

