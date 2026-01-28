Champions League, Athletic Bilbao-Sporting: statistiche e pronostico

Signori, si chiude e... chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori! Gli ultimi 90 minuti della fase campionato della Champions League sono decisivi per molte squadre, sia per restare tra le qualificate al successivo turno a eliminazione diretta, sia per accedere direttamente agli ottavi saltando i sedicesimi. In queste due categorie rientrano Athletic Bilbao e Sporting che si sfidano nel tentativo di raggiungere questi due obiettivi.