Pronostici sulla Champions League, una combo per Manchester City-Galatasaray

Comparazione quote: 1+Over 2,5

La formazione di Guardiola chiude ospitando il Galatasaray che ha 3 punti in meno (10) con una differenza reti uguale a zero, occupa la posizione numero 17 e, in teoria, sarebbe ancora a rischio sorpasso da parte dei 10 club che seguono, dal Bruges a quota 7 al Qarabag anch’esso a quota 10. Ipotesi difficile ma che non lascia sicuramente tranquilla la squadra di Osimhen visto che i “Citizens”, per scavalcare chi gli sta davanti, avrebbero bisogno di una goleada che, qualora si materializzasse, farebbe precipitare la differenza reti turca complicandone la situazione.

Anche qui pronostico obbligato... combo 1+ (almeno) Over 2,5. Un'opzione quotata a 1.41 da Eplay24 e NetBet, a 1.40 da Elabet.

Alzando l'asticella e puntando sull'1+Over 3,5, le quote oscillano tra 1.88 e 1.95.