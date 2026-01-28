Corriere dello Sport.it
Pronostici sulla Champions League, una combo per Manchester City-Galatasaray© EPA

Pronostici sulla Champions League, una combo per Manchester City-Galatasaray

Osimhen e compagni chiudono contro gli inglesi di Guardiola, in lotta per un posto diretto negli ottavi
2 min
Manchester City-Galatasaray

Nel gruppone delle squadre con 13 punti in classifica, in lotta per un posto diretto negli ottavi, c’è anche il Manchester City che al momento, causa differenza reti (“solo” +4), è relegato all’11° posto, subito dietro allo Sporting.

Comparazione quote: 1+Over 2,5

La formazione di Guardiola chiude ospitando il Galatasaray che ha 3 punti in meno (10) con una differenza reti uguale a zero, occupa la posizione numero 17 e, in teoria, sarebbe ancora a rischio sorpasso da parte dei 10 club che seguono, dal Bruges a quota 7 al Qarabag anch’esso a quota 10. Ipotesi difficile ma che non lascia sicuramente tranquilla la squadra di Osimhen visto che i “Citizens”, per scavalcare chi gli sta davanti, avrebbero bisogno di una goleada che, qualora si materializzasse, farebbe precipitare la differenza reti turca complicandone la situazione.

Anche qui pronostico obbligato... combo 1+ (almeno) Over 2,5. Un'opzione quotata a 1.41 da Eplay24 e NetBet, a 1.40 da Elabet.

Alzando l'asticella e puntando sull'1+Over 3,5, le quote oscillano tra 1.88 e 1.95.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

