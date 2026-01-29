Corriere dello Sport.it
Pronostico Maccabi Tel Aviv-Bologna: tutto in favore del segno 2© FOTO SCHICCHI

Pronostico Maccabi Tel Aviv-Bologna: tutto in favore del segno 2

Emiliani alle prese con il fanalino di coda dell'Europa League, il match si gioca in campo neutro
Amedeo Paioli
3 min
TagsMaccabi Tel Aviv-BolognaEuropa Leaguepronostico

Niente da fare. Il pareggio casalingo per 2-2 contro il Celtic di sette giorni fa ha fatto svanire la possibilità di una qualificazione diretta agli ottavi di finale di questa Europa League. La matematica, per la verità, non condanna ancora il Bologna ai sedicesimi ma, a questo punto, servirebbero talmente tanti risultati favorevoli (che coinvolgono la bellezza di nove squadre) che è quasi impossibile che possano materializzarsi tutti.

Comparazione quote: Maccabi-Bologna segno 2

A prescindere da ciò che potrebbe accadere altrove diventa fondamentale conquistare i tre punti nell’ultimo turno di questa fase campionato. Agli emiliani tocca il Maccabi, fanalino di coda di questa competizione (un solo punto conquistato in 7 partite) e il fatto di giocare in campo neutro rende ancora più abbordabile l’undici di Tel Aviv.

Il Bologna dovrà però fare i conti con la sua netta involuzione fatta registrare nell’ultimo periodo. Una sola vittoria (contro il Verona, fanalino di coda della seria A) nell’arco delle ultime 9 partite rappresenta un bottino davvero magro per una compagine che aveva tanto brillato in precedenza.

Anche sette giorni fa, nel già citato pareggio contro il Celtic, gli emiliani hanno evidenziato qualche limite. Sotto dopo soli 6 minuti hanno subiìto il raddoppio al 40’ con gli scozzesi ridotti in 10 uomini per l’espulsione, al 34’, dell’autore della prima rete. Nel secondo tempo le cose sono andate meglio (84% di possesso palla con 23 tiri a 2 di cui 6 a 1 nello specchio della porta) e sono arrivate le due reti rossoblù al 58’ e al 72’ che però non sono bastate per vincere il match.

Stasera, contro una squadra totalmente demotivata, i 3 punti non dovrebbero sfuggire. Il pronostico di Maccabi Tel Aviv-Bologna è il segno 2: quota 1.48 su Eplay24 e Planetwin, 1.47 su Eurobet.

Tutte le news di Scommesse

