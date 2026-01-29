Betis-Feyenoord, il pronostico sorride agli spagnoli ma...

Incerta e decisamente avvincente Betis-Feyenoord con gli spagnoli, al momento ottavi , impegnati a mantenere l’ultimo posto utile per accedere direttamente agli... ottavi e gli olandesi, invece al posto N.26, che avrebbero bisogno di una vittoria per sperare di rientrare tra le qualificate ai sedicesimi. Ecco il pronostico di Betis-Feyenoord , che si gioca alle 21 in contemporanea con tutte le altre partite dell' 8ª giornata di Europa League .

Combo Goal+Over 2,5: ecco le migliori quote

Due vittorie nelle ultime 2 esibizioni per il Feyenoord (ma 4 ko e 2 pareggi nelle 6 gare precedenti), 2 sconfitte nelle ultime 2 uscite per il Betis (ma 7 ottime prestazioni nelle 8 precedenti interrotte solo dal ko contro il Real Madrid). L’undici di Rotterdam ci proverà ma i padroni di casa sembrano superiori.

Per le quote è 1 ma ci stanno anche Goal e Over 2,5. Andando con ordine: la vittoria del Betis è quotata a 1.55 da Snai, a 1.57 da Eurobet e a 1.58 da Eplay24.

Volendo puntare sulla combo Goal+Over 2,5, l'offerta di Eplay24 e NetBet è pari a 1.72, quella di Sisal si attesta sull'1.80.