Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Betis-Feyenoord, il pronostico sorride agli spagnoli ma...© EPA

Betis-Feyenoord, il pronostico sorride agli spagnoli ma...

L'undici di Rotterdam, reduce da due vittorie di fila in Europa League, si gioca il tutto per tutto a Siviglia
2 min
TagsBetis-FeyenoordpronosticoEuropa League

Incerta e decisamente avvincente Betis-Feyenoord con gli spagnoli, al momento ottavi, impegnati a mantenere l’ultimo posto utile per accedere direttamente agli... ottavi e gli olandesi, invece al posto N.26, che avrebbero bisogno di una vittoria per sperare di rientrare tra le qualificate ai sedicesimi. Ecco il pronostico di Betis-Feyenoord, che si gioca alle 21 in contemporanea con tutte le altre partite dell'8ª giornata di Europa League.

Combo Goal+Over 2,5: ecco le migliori quote

Due vittorie nelle ultime 2 esibizioni per il Feyenoord (ma 4 ko e 2 pareggi nelle 6 gare precedenti), 2 sconfitte nelle ultime 2 uscite per il Betis (ma 7 ottime prestazioni nelle 8 precedenti interrotte solo dal ko contro il Real Madrid). L’undici di Rotterdam ci proverà ma i padroni di casa sembrano superiori.

Per le quote è 1 ma ci stanno anche Goal e Over 2,5. Andando con ordine: la vittoria del Betis è quotata a 1.55 da Snai, a 1.57 da Eurobet e a 1.58 da Eplay24.

Volendo puntare sulla combo Goal+Over 2,5, l'offerta di Eplay24 e NetBet è pari a 1.72, quella di Sisal si attesta sull'1.80.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS