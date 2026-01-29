Lazio-Genoa, aria di derby per Daniele De Rossi: quote e pronostico

Nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A la Lazio di Sarri affronta il Genoa , reduce dalla vittoria in rimonta sul Bologna . Aria di derby per Daniele De Rossi , che torna all'Olimpico da avversario per affrontare i biancocelesti , rivali in tante stracittadine che l'ex centrocampista, oggi allenatore dei liguri, ha giocato con la maglia della Roma . Ecco quote e pronostico di Lazio-Genoa , in programma venerdì 30 gennaio alle ore 20.45.

Pronostico "Chance mix" per Lazio-Genoa: di che si tratta e la quota

I risultati faticano ad arrivare e la situazione legata al mercato (vedi il caso Romagnoli) non aiuta certo Sarri. La sua Lazio, reduce dallo 0-0 di Lecce, occupa il nono posto in classifica a braccetto con l'Udinese e non vince all'Olimpico, in campionato, dal 23 novembre: 2-0 al Lecce. Da lì in poi, tre pareggi e due sconfitte.

Il Genoa invece è imbattuto da cinque giornate, l'ultima sconfitta coincide - curiosità - con l'ultima visita di De Rossi all'Olimpico, contro la "sua" Roma: 3-1 per i giallorossi.

Altrettanto vero che i liguri lontano dal Ferraris non festeggiano un successo dall'8 dicembre, 2-1 all'Udinese. Inoltre, il Genoa ha perso gli ultimi cinque scontri diretti con la Lazio senza mai segnare. Una Lazio che fa della solidità difensiva la sua risorsa migliore, avendo chiuso con porta inviolata ben 11 partite su 22. Occhio alla statistica: con la Lazio in campo, il segno 1 finale non si vede da 9 giornate di fila e l'1 primo tempo da 10.

Per chi crede che almeno uno (se non entrambi) i "ritardi" possano essere azzerati, l'esito (Chance Mix) da provare è "1 primo tempo o 1 finale": a quota 1.72 su Eplay24, Vincitu e Sisal.

Zaccagni in gol all'andata: a quanto è quotato il bis del capitano

Uno dei tre gol segnati in campionato da Zaccagni è arrivato proprio contro il Genoa, nel girone d'andata. Quota 1.61 per l'opzione "Zaccagni gol o assist o cartellino". Una giocata che va in porto se il capitano biancoceleste, che in campionato ha ricevuto ben 6 cartellini gialli, segna un gol, fa un assist o riceve una sanzione disciplinare dall'arbitro Zufferli.