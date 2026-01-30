Pronostico Napoli-Fiorentina, ora l'obiettivo di Conte è la Champions del prossimo anno

Adesso, tutto su campionato e Coppa Italia. Archiviata l' eliminazione dalla Champions a causa della sconfitta contro il Chelsea , il Napoli di Conte si concentra sulla Serie A . I partenopei hanno perso contatto dall'Inter capolista e sono in lizza con Roma , Juventus e Como per la conquista di un posto nella prossima edizione di Champions League. Ecco quote e pronostico di Napoli-Fiorentina , in programma sabato 31 gennaio alle ore 18.00.

Quanti gol ci saranno in Napoli-Fiorentina? Pronostico "Multigol"

In campionato Conte è ancora imbattuto al Maradona dove vanta sette vittorie e tre pareggi. Nelle ultime due esibizioni casalinghe gli azzurri hanno pareggiato 0-0 col Parma e vinto 1-0 col Sassuolo. Parole d'ordine? Le stesse, in rima: sofferenza ed emergenza (infortuni). La Fiorentina è reduce dal ko interno col Cagliari che ha messo fine a una striscia di quattro risultati utili consecutivi, la migliore per i viola da inizio campionato. Di recente in trasferta la squadra di Vanoli ha pareggiato 2-2 con la Lazio e vinto 2-1 a Bologna. Sono 4 gli esiti Goal consecutivi centrati dai gigliati, il Napoli al contrario ha in scia un triplo No Goal. Indizi dunque contrastanti, che incidono sulle valutazioni dei bookmaker in merito alla classe di esito Goal/No Goal.

Eplay24 vede favorito il No Goal, bancato a 1.78 contro l'1.92 del Goal; sulla stessa linea Vincitu che propone il No Goal a 1.79 e il Goal a 1.92 mentre su Sisal perfetto equilibrio con quota 1.85 per entrambi gli esiti. Come curiosità statistica vale la pena evidenziare come il Napoli non abbia mai fatto registrare la Somma Gol 2 nelle 10 partite di campionato giocate in casa.

Il pronostico di Napoli-Fiorentina potrebbe quindi orientarsi sul Multigol 2-3, in previsione di un match con due o tre reti complessive: un'eventualità offerta a 2.00 da Eplay24 e StarYes, a 1.90 da Sisal.