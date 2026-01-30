Corriere dello Sport.it
venerdì 30 gennaio 2026
Pronostico Bari-Palermo, salvezza contro promozione© LAPRESSE

Pronostico Bari-Palermo, salvezza contro promozione

I rosanero sono imbattuti da 9 partite di fila, al San Nicola i pugliesi non vincono da 5 gare
Amedeo Paioli
3 min
TagsSerie BBari-Palermopronostico

Sono quattro, al momento, ad occupare i due posti riservati ai playout (tutte con 20 punti) e tra queste il Bari che, nonostante il colpaccio messo a segno nell’ultimo turno a Cesena (2-1), continua ad essere a rischio retrocessione. Nell’anticipo del torneo cadetto di stasera (ore 20.30) i pugliesi ospitano il Palermo che viaggia invece alto in classifica (attualmente è quarto) con 3 lunghezze di ritardo dal Monza terzo e 7 dal Frosinone primo. Ecco quote e pronostico di Bari-Palermo.

Quote e pronostico Bari-Palermo: non solo segno 2...

I rosanero sono imbattuti da 9 partite di fila (5 vittorie e 4 pareggi) con sole 14 reti subìte in totale che fanno, di quella siciliana, la migliore difesa del torneo. Anche il Bari vanta un primato ma non è di quelli di cui andare fieri. Dopo 21 giornate di campionato ha messo a segno solo 18 reti, quante bastano per farne, insieme all’Entella, il peggior attacco della Serie B.

Un altro aspetto negativo relativo al Bari è relativo al rendimento recente casalingo. Al San Nicola, infatti, i “Galletti” non vincono da 5 partite consecutive nelle quali hanno rimediato 2 pareggi e 3 sconfitte. Il Palermo, al contrario, nelle ultime 5 trasferte non ha mai perso collezionado una vittoria e 4 pareggi.

I siciliani nelle ultime 4 esibizioni hanno fatto registrare altrettanti Under 2,5, un esito che in casa il Bari ha finora regalato in 7 dei 10 incontri giocati.

Però, oltre al segno 2, potrebbe esserci una inversione di tendenza con l’Over 2,5 in evidenza. La vittoria del Palermo è quotata a 1.83 da Eplay24, a 1.80 da BetFlag e a 1.77 da Bwin.

L'Over 2,5 si può giocare a 2.10 su Eplay24, Lottomatica e Sisal, a 2.00 su Bwin.

