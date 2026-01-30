Corriere dello Sport.it
Serie C girone B, il pronostico di Ascoli-Livorno© Juventus FC via Getty Images

Serie C girone B, il pronostico di Ascoli-Livorno

L'analisi della sfida in programma stasera al "Del Duca"
2 min
Ascoli-Livorno

Dalla B si passa alla Serie C visto che oggi il girone B ha tre partite in programma. Tra queste Ascoli-Livorno dove i punti in palio servono per obiettivi diametralmente opposti. Ecco il pronostico del match.

Vince l'Ascoli? Ecco cosa dicono le quote

L’undici di casa occupa il terzo posto in classifica a -5 dal Ravenna secondo e molto più lontano dall’Arezzo capolista (12 lunghezze di differenza) mentre quello ospite è vicinissimo alla zona playout (la quint’ultima ha solo 4 punti in meno) e i brividi lungo la schiena cominciano ad arrivare.

L’Ascoli in casa vanta il terzo migliore rendimento nonché il migliore attacco del torneo (20 reti delle 32 totali sono state realizzate al Del Duca) mentre il Livorno risponde con il peggior attacco in trasferta del campionato (solo 6 volte a segno sulle 22 totali).

Il segno 1 è pressoché obbligato, vediamo le quote dei bookie per la vittoria dell'Ascoli: 1.55 l'offerta di Sisal, 1.57 quella di Snai mentre su Eplay24 si sale a 1.61.

Il pareggio è proposto a 3.50, il 2 si trova tra 5.50 e 5.70.

