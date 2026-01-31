Eredivisie, Psv-Feyenoord: il pronostico della sfida al vertice

Psv 53 punti, Feyenoord 39 . Con questa situazione di classifica si affrontano la prima e la seconda della Eredivisie . La sfida al vertice della 21ª giornata di Eredivisie si gioca domenica 1 febbraio alle ore 14.30: ecco quote e pronostico .

Psv-Feyenoord pronostico: Goal+Over 2,5

Anche in caso di successo del Feyenoord non si potrebbe parlare di “campionato riaperto” ma di certo Ueda (capocannoniere del campionato con 18 reti) e compagni faranno di tutto per fermare la capolista.

Al “Philips Stadion” si affrontano i due migliori attacchi del torneo e negli ultimi nove scontri diretti in campionato è sempre uscito l’Over 2,5 (che spesso e volentieri è stato anche Over 3,5).

Per i bookie favorito il Psv, che ha vinto gli ultimi tre precedenti segnando sempre tre gol. Il segno 1 vale 1.74 per Eplay24, 1.73 per Bwin e 1.70 per BetFlag. Il pareggio vale circa 4.10 mentre il 2 è tra 3.85 e 4.20.

Fiducia ancora una volta agli attacchi, e che spettacolo sia! La combo Goal+Over 2,5 è in lavagna a 1.63 su Eplay24 e NetBet, a 1.65 su Sisal.