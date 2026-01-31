Pronostico Parma-Juventus, al Tardini l'ultimo pareggio risale a 13 anni fa
Dopo il pareggio con il Monaco che ha certificato la partecipazione della Juventus ai playoff di Champions League, la squadra di Spalletti si appresta ad affrontare il Parma di Cuesta nell'ambito della 23ª giornata di Serie A. Parma-Juventus si giocherà domenica 1 febbraio alle 20.45: ecco quote e pronostico.
Pronostico Parma-Juve: Multigol Casa+Ospite e Risultato esatto multiplo
Difficilmente un Parma-Juventus finisce in parità, l'ultimo segno X al Tardini risale a ben 13 anni fa. Lo scorso anno i bianconeri furono sconfitti dai ducali per 1-0, che è anche lo stesso risultato con cui la Vecchia Signora ha perso a Cagliari nell'ultima trasferta disputata.
Il Parma in casa ha vinto contro Torino e Fiorentina, per il resto ha collezionato 4 pareggi e 5 sconfitte, segnando solo 7 reti. Proprio le difficoltà in attacco dei ducali ispirano un certo tipo di pronostico per Parma-Juventus: la combo Multigol Casa 0-1+Multigol Ospite 1-3. Un'opzione offerta a 1.53 da Eplay24 e StarYes, a 1.52 da Sisal.
Con riferimento alla tipologia di scommessa "Risultato esatto multiplo" una delle opzioni più probabili, secondo i bookie, è "0:1, 0:2 o 0:3" a quota 2.45.