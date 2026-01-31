No, stavolta niente sfida tra Alcaraz e Sinner. Ad affrontare lo spagnolo nella finale degli Australian Open ci sarà Novak Djokovic, che in semifinale ha battuto in 5 set Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo invece ha fatto la sua parte contro Zverev al termine di una maratona di cinque set. Ecco quote e pronostico di Alcaraz-Djokovic, in programma domenica 1 febbraio alle 9.30.