Pronostici Liga, 22ª giornata: il Maiorca di Muriqi cerca punti salvezza contro il Siviglia© Getty Images

Pronostici Liga, 22ª giornata: il Maiorca di Muriqi cerca punti salvezza contro il Siviglia

Il turno di campionato spagnolo si chiude con una sfida che riguarda la parte medio-bassa della classifica
Federico Vitaletti
3 min
TagsMaiorca-Sivigliaquotepronostico

Il posticipo della 22ª giornata di Liga conta in chiave salvezza. Il Maiorca, terz'ultimo con 21 punti, ospita un Siviglia che è tre lunghezze più su e che, in caso di sconfitta, rischia di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere. Ecco quote e pronostico di Maiorca-Siviglia, in programma lunedì 2 febbraio alle ore 21.00.

Segnano entrambe? Quota interessante per l'esito Goal

Il Maiorca ha perso tre delle ultime quattro partite ma in casa ha vinto l'ultima, contro l'Athletic Bilbao, per 3-2. Nel suo stadio la squadra allenata da Arrasate ha conquistato 16 dei suoi 21 punti totali e, eccezion fatta per il debutto con il Barcellona, ha sempre segnato almeno un gol. Campionato con più ombre che luci per il Siviglia, reduce dal successo interno sul Bilbao (2-1) che ha messo fine a una striscia negativa di quattro giornate (un solo punto raccolto). Quattro come le partite in cui gli andalusi non hanno subìto gol in questo campionato, contro le tre del Maiorca. La comune tendenza a concedere reti ma anche a segnarne fa sì che Maiorca e Siviglia facciano registrare una prevalenza di Goal e Over 2,5 nelle loro statistiche. Ecco perchè la scelta del pronostico ricade sull'esito Goal: quota 1.83 su Eurobet, 1.85 su BetFlag e 1.88 su Eplay24.

Comparazione quote: Muriqi marcatore

Meglio di lui solo Mbappé. In classifica marcatori il campione francese del Real Madrid ha fatto il vuoto ma è davvero notevole il bottino dell'ex Lazio Vedat Muriqi: 14 centri in 20 presenze.

L'attaccante del Maiorca andrà a segno anche contro il Siviglia? Muriqi marcatore è un'opzione quotata a 2.75 da Eplay24, a 2.45 da Elabet e a 2.15 da Vincitu.

Tutte le news di Scommesse

