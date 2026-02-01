Premier League, pronostico Sunderland-Burnley: sulla carta è match da...

Ecco a quanto è quotato un gol del Sunderland nel secondo tempo

All'appuntamento del Monday night il Sunderland si presenta con la massima tranquillità e con la consapevolezza che con tre punti si può continuare a sognare l'Europa. I "Black Cats" nel loro stadio hanno ottenuto 6 vittorie e 5 pareggi, hanno alle spalle 3 Over 2,5 di fila ma le statistiche raccontano di una squadra nel complesso abbonata all'Under 2,5.

Il Burnley resta lontanissimo dalla zona salvezza e fuori casa ha perso 8 delle 11 gare giocate. Dei 3 soli successi ottenuti in questo campionato, però, uno è arrivato proprio contro il Sunderland: 2-0 alla seconda giornata.

Secondo i bookie il Sunderland è nettamente favorito: segno 1 a 1.73 su Bwin, a 1.75 su BetFlag e a 1.76 su Eplay24. Il decimo pareggio in campionato del Sunderland è quotato a 3.50, il 2 rende circa 5 volte la posta.

In 9 delle 11 gare interne fin qui giocate il Sunderland è andato a segno nella ripresa. L'Over 0,5 Casa 2° tempo si gioca a 1.63 su Eplay24, a 1.62 su Vincitu, a 1.55 su Sisal.