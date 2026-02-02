Campionato portoghese, il pronostico di Casa Pia-Porto

Combo 2+Over 2,5 :le migliori quote

Una capolista che guida il torneo con ampio margine sullo Sporting secondo e che ha finora incassato, in 19 giornate, soltanto 4 reti (contro le 40 messe a segno).

In questa particolare ottica vle la pena ricordare che il Casa Pia di reti all’attivo ne ha in tutto 20 contro le 38 al passivo. L’undici di Rio Maior non vince una partita di campionato da 15 turni consecutivi (6 pareggi e 9 sconfitte) e sembra difficile possa riuscire a farlo proprio stasera contro la prima della classe che in questa Liga Portugal ha finora pareggiato un match vincendo tutti gli altri.

Il segno 2, magari con Over 2,5, sembra molto più che doveroso: questa combo si gioca a 1.93 su Eplay24 e NetBet, a 1.95 su Sisal.