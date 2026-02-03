Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 3 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Coppa di Francia, in Marsiglia-Rennes il pronostico sorride a De Zerbi© Getty Images

Coppa di Francia, in Marsiglia-Rennes il pronostico sorride a De Zerbi

In Ligue 1 l'OM ha 8 punti in più in classifica rispetto agli odierni avversari
2 min
TagsMarsiglia-Rennespronosticode zerbi

Tempo di coppe nazionali anche in Francia dove però la competizione è ancora agli ottavi. Il primo degli incontri di questa fase si gioca questa sera al Velodrome (ore 21.10) dove il Marsiglia riceve il Rennes.

Vince il Marsiglia? Le quote dei bookie per il segno 1

Nei turni precedenti le due squadre hanno entrambe affrontato e eliminato formazioni che militano in categorie inferiori per cui è soltanto adesso che il percorso si fa più impegnativo.

In campionato l’OM, che ha realizzato ben 46 reti risultando per il momento il miglior attacco della Ligue 1, occupa la terza posizione con 8 punti di vantaggio rispetto al Rennes (sesto).

Un Rennes che viene da un pareggio e due ko di fila che non lo segnalano certo per il buon momento di forma. Per l’undici di De Zerbi questo trofeo potrebbe rappresentare un obiettivo stagionale, il segno 1 è quello che si lascia preferire in sede di pronostico. La vittoria del Marsiglia è quotata a 1.55 da Eplay24, NetBet e Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

