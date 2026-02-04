Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Copa del Rey, il pronostico di Alaves-Real Sociedad© Getty Images

Copa del Rey, il pronostico di Alaves-Real Sociedad

Chi vince stacca un biglietto per le semifinali: ecco come è andata in campionato
2 min
TagsAlaves-Real Sociedadpronosticoquote

Le prime quattro partite disputate in questa Copa del Rey dall’Alaves fanno registrare un bilancio assai positivo. Non solo quattro vittorie ma, addirittura, 13 reti realizzate senza averne subìta alcuna.

Segnano entrambe? Ecco a quanto è quotato l'esito Goal

I primi due impegni, contro formazioni di categoria inferiore potrebbero anche fare meno testo ma poi, nelle due successive, sono arrivati l’1-0 al Siviglia (nei sedicesimi) e il 2-0 al Rayo (negli ottavi). Adesso per l’Alaves c’è da superare l’ostacolo Real Sociedad che ha raggiunto questo turno facendo sicuramente un percorso più agevole anche se, dopo le prime due esibizioni contro avversarie di livello più basso, i sedicesimi sono stati superati battendo l’Eldense con la rete del 2-1 finale soltanto al 96’. Negli ottavi l’undici basco ha poi fatto fuori l’Osasuna ma ai rigori dopo essere stato sotto per 2-0 e aver pareggiato, anche stavolta, a tempo scaduto (92’).

In campionato l’Alaves ha 3 punti in meno rispetto alla Real Sociedad ma nello scontro diretto del 6 dicembre l’ha battuta con il punteggio di 1-0. Dopo quel match i baschi hanno disputato 9 partite senza perdere le ultime 8 e realizzando sempre almeno una rete. L’Alaves, nelle ultime 12 esibizioni, è invece rimasto a secco in 2 sole occasioni.

Nonostante le quote la pensino diversamente forse è il Goal che qui si lascia preferire. Almeno una rete per parte si gioca a 1.97 su Eplay24 e StarYes, a 1.90 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS