Pronostico Inter-Torino, quota interessante per...
Sulla carta il primo quarto di finale della Coppa Italia in programma stasera (ore 21.00) sembra dall’esito scontato. L’Inter, capolista in campionato, sfida infatti il Torino che procede a corrente molto alternata e in campionato occupa una posizione abbastanza tranquilla ma più per i demeriti di chi sta dietro puttosto che per i meriti propri. Ecco il pronostico di Inter-Torino.
Pronostici Inter-Torino: si parte dal segno 1
I granata in questa competizione hanno raggiunto questo turno facendo progressivamente fuori Modena, Pisa e, soprattutto, la Roma vincendo per 3-2 nella Capitale andando per 3 volte in vantaggio (l’ultima al 90’). Un successo che rappresenta un campanello d’allarme per l’undici di Chivu che non può prendere sotto gamba l’impegno di stasera.
I nerazzurri sono entrati in gioco soltanto nel turno precedente dove hanno strapazzato per 5-1 il Venezia. Considerando tutte le competizioni l’Inter ha sempre realizzato almeno una rete nelle ultime 17 esibizioni con l’unica eccezione dello 0-1 contro il Liverpool in Champions. I granata non hanno nulla da perdere e questo potrebbe essere l’elemento della serata a loro favore.
Non si può prescindere, ovviamente, dal segno 1 con l’Over 2,5 in alternativa (vista anche la quota più interessante). La vittoria dell'Inter è quotata a 1.33 da Eplay24 e Lottomatica, a 1.27 da Bwin.
L'Over 2,5 si gioca a 1.64 su Eplay24 e Betsson, a 1.63 su Snai.