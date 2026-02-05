Copa del Rey, il pronostico di Betis-Atletico Madrid
Giornata di coppa nazionale (la Copa del Rey) e di quarti di finale anche in Spagna dove, per conoscere il nome dell’ultima semifinalista, bisognerà attendere il fischio finale di Betis-Atletico Madrid in programma stasera alle ore 21.00.
Pronostico e quote Betis-Atletico: Under 2,5
Ne LaLiga i “Colchoneros” sono terzi con 45 punti, più avanti del Betis quinto con 10 lunghezze in meno. Nel match di campionato, a Siviglia, l’Atletico si è imposto per 2-0.
Un Under 2,5 che potrebbe tranquillamente tornare a farsi vedere in questa riedizione della stessa sfida. Massimo due reti al 90' si giocano a 1.92 su Eplay24 e NetBet, a 1.90 su Sisal.