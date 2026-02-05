Pronostico Strasburgo-Monaco, ottavo di finale frizzante

Marsiglia e Reims già si sono qualificate ai quarti ma il quadro degli ottavi deve essere ancora completato. E allora stasera la Coppa di Francia propone un’altra delle sue sfide con lo Strasburgo chiamato ad ospitare il Monaco , primo vero scontro impegnativo per due formazioni che sono arrivate fin qui eliminando squadre di categoria inferiore.

Strasburgo-Monaco, ecco chi può meritare fiducia

In campionato lo Strasburgo, reduce dal ko con il Psg (1-2), occupa la settima posizione con 30 punti all’attivo. Tre in più del Monaco che è però reduce dalla vittoria (4-0) sul Rennes.

Se poi si considerano tutte le competizioni (quindi anche la Conference League) lo Strasburgo riesce ad andare a segno almeno una volta da ben 9 partite a questa parte (prima della sconfitta con il Psg aveva infilato una serie di 6 vittorie e 2 pareggi). Il Monaco ha fatto praticamente il contrario. Ha battuto (1-0) il Psg a inizio dicembre scorso ma poi ha collezionato 4 sconfitte e un pareggio prima di tornare a vincere con il Rennes all’ultima uscita. Le due squadre si sono incontrate, giocando però nel Principato, alla terza giornata di Ligue 1 e i monegaschi, in quella occasione, si sono imposti per 3-2. Con il passare del tempo le cose sono un po’ cambiate e adesso, in sintonia con le quote, è lo Strasburgo a meritare un pizzico di fiducia in più con il Goal che, uscito a suo tempo, potrebbe tornare a farsi vedere anche stasera. Almeno una rete per parte si gioca a 1.48 su Eplay24 e Betsson, a 1.52 su Sisal.

La vittoria dello Strasburgo è quotata a 2.35 da Eplay24, NetBet e Sisal.