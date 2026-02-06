Pronostico Genoa-Napoli, ecco cosa giocare nella sfida tra De Rossi e Conte

Pronostico Genoa-Napoli: esito Goal

Due vittorie, tre pareggi e una sconfitta: questo il comune rendimento di Genoa e Napoli nelle ultime sei di campionato. I liguri il ko l'hanno rimediato la scorsa settimana, perdendo in maniera rocambolesca contro la Lazio. A Marassi, però, Vitinha e compagni hanno battuto Cagliari e Bologna e adesso cercano il "tris" che sarebbe anche la prima vittoria in campionato contro una delle prime otto della classifica. Del resto da quando è arrivato De Rossi in panchina, il Genoa ha fatto soffrire praticamente tutti. Conte è avvisato.

Il Napoli ha perso malamente a Torino contro la Juve (0-3) ma, come ormai da prassi nel corso di questo campionato, ha subito risposto con una vittoria, a spese della Fiorentina. Da segnalare che nelle ultime 5 partite del Napoli il segno visto a fine match è stato lo stesso di metà gara. Nel dettaglio: prima un doppio parziale/finale X/X e poi un triplice "1 primo tempo/1 finale".

All'andata invece ci scappò il ribaltone (che è uno degli eventi su cui si può scommettere), ovvero Genoa in vantaggio al riposo e Napoli vittorioso al 90'.

Cosa dicono le quote? Il Napoli è considerato favorito per il successo: segno 2 a 1.97 sulla lavagna di Eplay24, a 1.95 su Bet365 e a 1.88 su Bwin. Il pareggio si trova tra 3.10 e 3.20, l'1 del Genoa rende circa 4.50 volte la posta. Come pronostico di Genoa-Napoli è da segnalare il Goal, esito che si è visto negli ultimi cinque scontri diretti. Quota 2.16 su Eplay24, 2.10 su Eurobet e Snai.