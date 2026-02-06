Serie B, 23ª giornata: il pronostico di Cesena-Pescara

Comparazione quote: segno 1 Cesena-Pescara

Il Cesena aveva iniziato il torneo molto bene ma poi, nell’ultimo periodo, il suo rendimento è crollato. Una sola vittoria nelle ultime 5 esibizioni (ma, soprattutto, 4 ko) hanno fatto scendere i romagnoli fino al quinto posto (occupato, in condominio, con Modena e Juve Stabia) addirittura a -12 dalla seconda.

Il Pescara invece non è mai decollato. Non ha ancora mai vinto in trasferta (solo 3 punti conquistati), ha subìto in totale 44 reti (peggior difesa del campionato) e occupa mestamente l’ultimo posto in classifica con 5 lunghezze di distacco dalle tre che gli stanno davanti.

Con queste premesse il segno 1 non sembra in discussione, un segno 1 che, come si diceva all’inizio, lascerebbe il Pescara dove si trova, in condizione di enorme difficoltà. La vittoria del Cesena è offerta a 1.72 da Eplay24, NetBet e Sisal. Più alte le quote per segno X (3.85) e successo del Pescara (4.60).