Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Leeds-Nottingham Forest, un esito intriga ed è ben pagato© Getty Images

Pronostico Leeds-Nottingham Forest, un esito intriga ed è ben pagato

Come in Serie A anche in Premier League il turno di campionato inizia con un match che riguarda la zona salvezza
1 min
TagsLeedsNottingham ForestPremier League

Come in Serie A anche nell’anticipo di Premier League sono di fronte due squdre che hanno gli stessi punti in classifica (26) ma con la differenza che sia Leeds che Nottingham Forest vantano un leggero vantaggio (6 lunghezze) dal West Ham terz’ultimo.

Almeno tre reti totali? Le quote dell'Over 2,5

Il Forest viene da 2 vittorie esterne consecutive mentre il Leeds ha subìto soltanto 2 ko nell’arco delle ultime 11 esibizioni. L’Over 2,5 vale doppio, potrebbe valere la pena provarlo.

Per la precisione: 2.02 per Eplay24 e StarYes, su Sisal l'offerta sale a 2.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS