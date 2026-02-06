Pronostici Liga, 23ª giornata: migliori quote e scommesse su Atletico-Betis e non solo...

Riflettori puntati sulla 23ª giornata di Liga. Tiene banco l'eterno duello tra Barcellona e Real Madrid che, come spesso accade, fanno un campionato a parte. Sotto i riflettori le sfide delle prime due della classe più Atletico Madrid-Betis: per ciascuna, una breve analisi e i consigli per le scommesse .

Valencia-Real Madrid, scelta obbligata

Perde Bellingham per infortunio, viene fischiato dal Bernabeu ma vince al minuto 100’ su calcio di rigore. Il Real Madrid batte con enorme fatica il Rayo e resta a un’incollatura dal Barcellona (3-1 all’Elche). Chissà che, vista la difficile situazione ambientale, per i Blancos non sia meglio giocare in trasferta. Domenica 8 febbraio (ore 21.00) Mbappé e compagni sono attesi dal Valencia, una delle tante squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere. Già, il Valencia: una formazione che va a segno da 11 gare consecutive, striscia che caso strano si ferma proprio con la sfida del girone d’andata, contro il Real Madrid. I “Pipistrelli” in casa sono imbattuti da sei partite ma il Real non può perdere contatto dal Barcellona. Il segno 2 è d'obbligo: quota 1.54 su Eplay24, 1.52 su Eurobet, 1.50 su Snai.

Ostacolo Muriqi per il Barcellona: pronostico Multigol

Il Barcellona (sabato 7 febbraio alle 16.15) gioca invece in casa contro il Maiorca di Muriqi, che va forte in casa ma non fuori dove ha perso ben 8 volte su 11. Difficile che i blaugrana, sempre vittoriosi nelle 10 partite giocate in casa, possa perdere punti. Volendo individuare un esito diverso dal segno 1 (quotato a 1.15), occhi puntati sul Multigol 3-5 che regala un premio sicuramente più interessante: quota 1.73 su Eplay24 e Vincitu, 1.72 su Sisal.

Atletico Madrid-Betis show? Una combo per il big match

Il big match della 23ª giornata di Liga va in scena domenica 8 febbraio alle 18.30: al "Metropolitano" si gioca Atletico Madrid-Betis, ovvero la terza e la quinta della classe.

I Colchoneros vogliono archiviare in fretta lo scialbo 0-0 col Levante; il Betis (un’altra squadra che le cose migliori le ha fatte vedere in casa) fuori si distingue per l’alto numero di pareggi collezionati. Dopo tre No Goal di fila dell’Atletico ci si può aspettare un’inversione di tendenza e oltre al Goal dovrebbe fare capolino anche l’Over 2,5. Per la cronaca, le due squadre si sono affrontate pochi giorni fa in Copa del Rey e l'Atletico di Simeone ha vinto con un netto 5-0, anche grazie ad un Lookman subito protagonista.

Per chi vuole provare la combo che lega i due esiti di scommessa, nel tentativo di centrare una quota più alta, l'offerta di Eplay24 e NetBet è pari a 2.08, 2.02 quella di Elabet.