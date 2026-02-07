Sassuolo-Inter, il pronostico: Chivu favorito ma occhio a Berardi

C'è il Sassuolo di Fabio Grosso e Domenico Berardi sulla strada di Chivu . I nerazzurri guidano la classifica di Serie A con 5 punti di vantaggio sul Milan e questo fine settimana vogliono conquistare la decima vittoria esterna in campionato. Ecco quote e pronostico di Sassuolo-Inter , in programma domenica 8 febbraio alle ore 18.00.

Per le quote sarà vittoria nerazzurra

Promossa anche in Coppa Italia dove è reduce dal successo per 2-1 sul Torino, l'Inter sta letteralmente volando in campionato: 10 vittorie e un pareggio nelle ultime 11 partite. In trasferta Dimarco e compagni hanno ottenuto 9 successi, perdendo gli scontri diretti con Juventus e Napoli. Manca ancora il pareggio lontano da San Siro.

Il Sassuolo dopo un digiuno lungo sette turni ha inanellato due vittorie, contro Cremonese e Pisa, utili per aumentare il margine di sicurezza dal terz'ultimo posto. Ora Fabio Grosso può affrontare senza preoccupazioni la difficile ma esaltante sfida con la capolista, logicamente favorita secondo i bookmaker. Il 2 dell'Inter è quotato a 1.50 da Eplay24, a 1.48 da Eurobet e a 1.47 da Snai. Il pareggio è in lavagna a 4.35, l'1 del Sassuolo vale un abbondante quota 6.

Tornato dal primo minuto contro il Pisa, Domenico Berardi è pronto a trascinare i suoi anche contro l'Inter, a cui ha segnato 8 reti (+5 assist) in 17 sfide in carriera.

In Sassuolo-Inter Berardi marcatore si gioca a 4.50 su Eplay24, NetBet e Elabet.