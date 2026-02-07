Fiorentina-Torino, il pronostico arriva dalle statistiche

Fiorentina-Torino, pronostico "Multigol Casa" e non solo...

La Fiorentina ha bisogno di punti dopo le recenti sconfitte rimediate contro Cagliari e Napoli. Al contrario, il Toro ha interrotto una striscia di quattro ko di fila battendo 1-0 il Lecce.

Osservando le statistiche, si nota un comune feeling con l'esito Over 2,5. Mentre però i viola gradiscono il Goal, centrato tra l'altro nelle ultime cinque partite, i granata sono più affezionati al No Goal, visto in 8 trasferte su 11. C'è poi un altro dato di cui tener conto in sede di pronostico su Fiorentina-Torino.

Dalla 18ª giornata in poi, Gudmundsson e compagni hanno sempre segnato una o due reti. Volendo dar peso a questa indicazione, si può provare il Multigol Casa 1-2: 1.64 la quota di Eplay24 e NetBet, 1.60 l'offerta di Sisal.

Un'ultima annotazione per sottolineare un "ritardo" statistico. Il Torino, insieme a Inter e Napoli, è rimasta l'unica squadra a non aver ancora fatto registrare l'1-1 in questo campionato.

In Fiorentina-Torino il risultato esatto 1-1 è quotato a 7.00 da Eplay24, a 6.50 da BetFlag e Planetwin.