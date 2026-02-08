Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 8 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Roma-Cagliari, Gasperini cerca punti Champions ma i sardi stanno volando© LAPRESSE

Pronostico Roma-Cagliari, Gasperini cerca punti Champions ma i sardi stanno volando

Pisacane senza pressione all'Olimpico dopo aver vinto tre partite di fila, la prima delle quali contro la Juventus di Spalletti
2 min
TagspronosticoquoteRoma-Cagliari

All'andata Cagliari-Roma finì 1-0 con gol di Gaetano. Un monito per i giallorossi di Gasperini, che lunedì sera (alle 20.45) affrontano all'Olimpico la squadra di Pisacane, reduce da tre vittorie consecutive che ne certificano il miglior momento da inizio campionato. Ecco quote e pronostico di Roma-Cagliari.

Pronostico Roma-Cagliari: occhio alla combo

Per la seconda volta in questo campionato, la Roma ha inanellato due gare di fila senza vincere. Logico che Gasperini voglia evitare il tris, che vorrebbe dire perdere terreno da Napoli e Juve nella corsa Champions. I giallorossi hanno in scia sei Under 2,5 e nell'ultima gara casalinga hanno pareggiato 1-1 col Milan, primo e unico segno X in questo campionato.

Il Cagliari, al contrario, ha una striscia aperta di 6 Over 2,5 consecutivi lontano dalla Sardegna.

Pisacane può contare su diversi uomini in gran forma come Mazzitelli e Kilicsoy, con il giovane Palestra che sta brillando praticamente da inizio stagione. Insomma, sfida delicata per la Roma che comunque, i bookie, vedono favorita. Il segno 1 finale si gioca a 1.47 su Eplay24 a 1.46 su Bwin, a 1.45 su Bet365.

Il Cagliari in trasferta ha perso 5 volte, con i seguenti risultati: 0-1, 0-2 (due volte, una delle quali contro la Lazio), 1-2 (due volte) e 0-3. Tutte opzioni comprese nella combo 1+Multigol 1-3, che in Roma-Cagliari pagherebbe 1.94 su Eplay24 e Vincitu, 1.95 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS