Campionato portoghese, il pronostico di Porto-Sporting Lisbona
Nel campionato portoghese il Porto è primo con 55 punti, lo Sporting secondo con 51 e stasera il calendario propone un Porto-Sporting al cardiopalma. Ecco il pronostico della sfida al vertice: al "do Dragao" fischio d'inizio alle 20.45.
Segnano entrambe? Le quote
La capolista è reduce da un’inatteso ko contro il modesto Casa Pia, un ko che ha permesso allo Sporting (vittorioso) di ridurre le distanze.
In tutte le competizioni l’undici di casa, dall’inizio della stagione, non è andato in rete solo un paio di volte, quello ospite ha invece sempre segnato almeno una volta.
Obbligatorio il Goal, quotato a 1.84 da Eplay24, a 1.80 da Snai, a 1.75 da Eurobet.