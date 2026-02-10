Corriere dello Sport.it
Turno infrasettimanale di Premier League, il pronostico di Tottenham-Newcastle

Turno infrasettimanale di Premier League, il pronostico di Tottenham-Newcastle

Sfida tra due squadre che hanno bisogno di punti dopo un periodo negativo
1 min
Tottenham-Newcastle Premier League pronostico

Turno infrasettimanale in Premier League e tra le sfide di oggi (ore 20.30) c’è Tottenham-Newcastle.

Segnano entrambe? Ecco cosa dicono le quote

Gli “Spurs” hanno perso anche con il Manchester United e così adesso in campionato sono sette le partite senza vittoria (quattro pareggi e tre sconfitte).

Anche i “Magpies” vengono da tre ko di fila (contro Aston Villa, Liverpool e Brentofrd) e adesso entrambe sono a caccia di punti.

Può starci il Goal, offerto a 1.58 da Eplay24 e StarYes, a 1.57 da Sisal.

