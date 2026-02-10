Serie B, Sampdoria-Palermo: pronostico a base di "Multigol"

Due pareggi e due vittorie nelle ultime quattro giornate hanno permesso alla Sampdoria di mettere qualche punto di distanza (tre) tra sè e il quint’ultimo posto dove si lotta per non retrocedere. Non è ancora abbastanza, ovviamente, e la strada che porta alla salvezza per i blucerchiati è ancora lunga e piena di insidie, proprio come quella che gli si presenta oggi nel match che apre il turno infrasettimanale del torneo cadetto. Ecco il pronostico di Sampdoria-Palermo , occhi puntati sul grande ex Brunori che ritrova da avversario i siciliani.

Pronostico e quote Sampdoria-Palermo: Multigol 1-3

A Marassi arriva infatti il Palermo che viaggia molto in alto in classifica (attualmente è quarto) e che sembra deciso a puntare alla promozione diretta in Serie A (ha 6 lunghezze in meno dal Venezia capolista e 3 dal Monza che segue i lagunari). I rosanero hanno finora incassato soltanto 16 reti e possono vantare la migliore difesa del campionato mentre le 36 reti realizzate fanno di quello siciliano il terzo migliore attacco.

La Sampdoria, all’opposto, segna abbastanza poco (23 reti all’attivo, ovvero il quarto peggior attacco del torneo) ma subisce anche relativamente poco (29 reti al passivo).

L’undici siciliano non perde da ben 11 turni consecutivi (7 vittorie e 4 pareggi) nell’arco dei quali non è andato a segno soltanto una volta (nello 0-0 di Modena di tre esibizioni fa). I liguri hanno una situazione simile ma ristretta alle sole ultime 7 partite (sempre almeno una rete ad eccezione dello 0-0 di Catanzaro di tre turni fa) visto che l’ottava coincideva con l’andata di questa sfida quando, a Palermo, la Samp è stata sconfitta per 1-0.

Il 2 pretende qualche attenzione in più ma, forse, è il Multigol 1-3 che sembra il più adatto a “fotografare” questa sfida. La vittoria del Palermo è quotata a 2.32 da Eplay24 e NetBet, a 2.30 da Elabet.

Il Multigol 1-3 si gioca a 1.37 su Eplay24 e StarYes, a 1.33 su Sisal.