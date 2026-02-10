Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 10 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie B, Sampdoria-Palermo: pronostico a base di "Multigol"© LAPRESSE

Serie B, Sampdoria-Palermo: pronostico a base di "Multigol"

A Marassi una gara incerta con quote leggermente favorevoli ai rosanero
3 min
TagsSampdoria-PalermopronosticoSerie B

Due pareggi e due vittorie nelle ultime quattro giornate hanno permesso alla Sampdoria di mettere qualche punto di distanza (tre) tra sè e il quint’ultimo posto dove si lotta per non retrocedere. Non è ancora abbastanza, ovviamente, e la strada che porta alla salvezza per i blucerchiati è ancora lunga e piena di insidie, proprio come quella che gli si presenta oggi nel match che apre il turno infrasettimanale del torneo cadetto. Ecco il pronostico di Sampdoria-Palermo, occhi puntati sul grande ex Brunori che ritrova da avversario i siciliani.

Pronostico e quote Sampdoria-Palermo: Multigol 1-3

A Marassi arriva infatti il Palermo che viaggia molto in alto in classifica (attualmente è quarto) e che sembra deciso a puntare alla promozione diretta in Serie A (ha 6 lunghezze in meno dal Venezia capolista e 3 dal Monza che segue i lagunari). I rosanero hanno finora incassato soltanto 16 reti e possono vantare la migliore difesa del campionato mentre le 36 reti realizzate fanno di quello siciliano il terzo migliore attacco.

La Sampdoria, all’opposto, segna abbastanza poco (23 reti all’attivo, ovvero il quarto peggior attacco del torneo) ma subisce anche relativamente poco (29 reti al passivo).

L’undici siciliano non perde da ben 11 turni consecutivi (7 vittorie e 4 pareggi) nell’arco dei quali non è andato a segno soltanto una volta (nello 0-0 di Modena di tre esibizioni fa). I liguri hanno una situazione simile ma ristretta alle sole ultime 7 partite (sempre almeno una rete ad eccezione dello 0-0 di Catanzaro di tre turni fa) visto che l’ottava coincideva con l’andata di questa sfida quando, a Palermo, la Samp è stata sconfitta per 1-0.

Il 2 pretende qualche attenzione in più ma, forse, è il Multigol 1-3 che sembra il più adatto a “fotografare” questa sfida. La vittoria del Palermo è quotata a 2.32 da Eplay24 e NetBet, a 2.30 da Elabet.

Il Multigol 1-3 si gioca a 1.37 su Eplay24 e StarYes, a 1.33 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS