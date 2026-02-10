Pronostici Serie B, il Venezia batte anche il Modena? Ecco cosa dicono le quote

Tra le partite della serata, in Serie B, spicca Venezia-Modena. I lagunari sono reduci dalla vittoria per 2-1 a Frosinone che ricaccia indietro i ciociari (impedendogli il sorpasso in vetta) e permette ai neroverdi di rafforzare il primato in classifica (ora +3 sul Monza secondo). Il Modena aveva fatto abbastanza bene ma nelle ultime uscite ha frenato raccogliendo soltanto un paio di punti in 270 minuti.