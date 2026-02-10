Pronostici Serie B, il Venezia batte anche il Modena? Ecco cosa dicono le quote
Tra le partite della serata, in Serie B, spicca Venezia-Modena. I lagunari sono reduci dalla vittoria per 2-1 a Frosinone che ricaccia indietro i ciociari (impedendogli il sorpasso in vetta) e permette ai neroverdi di rafforzare il primato in classifica (ora +3 sul Monza secondo). Il Modena aveva fatto abbastanza bene ma nelle ultime uscite ha frenato raccogliendo soltanto un paio di punti in 270 minuti.
Comparazione quote: segno 1 Venezia-Modena
Un break negativo che ha fatto scivolare i “canarini” all’ottavo posto, ultimo utile per accedere ai playoff. Al Penzo il miglior attacco (46 reti per il Venezia) affronta la seconda miglior difesa (19 le reti subìte dal Modena) ma, per quanto visto da un po’ di partite a questa parte, non sembra possa esserci storia. L’1 è obbligato.
La vittoria del Venezia è offerta a 1.78 da Eplay24, a 1.75 da BetFlag, a 1.73 da Bet365. Il pareggio è quotato a 3.60, il 2 del Modena a 4.50.