Pronostico Bologna-Lazio, in palio la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta

Definita la prima semifinale la Coppa Italia aspetta di conoscere chi, tra Bologna e Lazio , affronterà l' Atalanta nella seconda. Ormai il dubbio sta per sciogliersi visto che la sfida tra gli emiliani (attuali detentori del trofeo) e i biancocelesti è in programma stasera e si presenta più incerta che mai. Ecco il pronostico di Bologna-Lazio : al Dall'Ara fischio d'inizio alle ore 21.00.

Bologna-Lazio incertissima: ecco il pronostico

Il Bologna, nelle ultime 12 giornate di campionato, ha vinto soltanto una volta (3-2 al Verona) collezionando la bellezza di 8 sconfitte e 3 pareggi. Nelle ultime 4 esibizioni i rossoblù sono andati ko in casa contro Fiorentina, Milan e Parma e sono stati battuti (3-2) a Marassi dal Genoa. La Lazio, nonostante gli alti e bassi che caratterizzano la sua stagione, nell'arco delle ultime 11 esibizioni (12 se si considera anche l'1-0 con cui ha eliminato il Milan da questa competizione) ha perso invece soltanto in due occasioni (0-2 con il Napoli e 0-3 con il Como). Inoltre è reduce dal 2-2 di Torino contro la Juventus, una gara dove l'undici di Sarri è stato in vantaggio per 2-0 fino al 59' con i bianconeri che hanno trovato il pareggio soltanto al 96'. Nella classifica di Serie A la Lazio è più avanti di 3 punti rispetto al Bologna e questo è un altro dato che complica il pronostico del match di stasera.

In campionato le due squadre si sono incontrate ai primi di dicembre all'Olimpico e la partita in quell'occasione si chiuse sull'1-1. Riprendendo il titolo di una trasmissione televisiva... stasera tutto è possibile ma solo le reti non dovrebbero mancare. Di conseguenza, si potrebbe provare a prendere in considerazione il Multigol 2-4: un'opzione quotata a 1.65 da Eplay24, a 1.62 da Elabet e a 1.60 da Sisal.