Pronostico Avellino-Frosinone, cosa giocare tra Under 2,5 e Over 2,5

Con un’ora di ritardo rispetto al fischio d’inizio del Druso prenderà il via anche Avellino-Frosinone , un match dove i ciociari dovranno scrollarsi di dosso il ko casalingo di quattro giorni fa con il Venezia che ha impedito loro di effettuare il sorpasso e balzare in testa alla classifica. Ecco il pronostico del match.

Pronostico Avellino-Frosinone: occhio al numero di gol

Anziché primo l’undici laziale è stato scavalcato anche dal Monza e deve fare i conti anche con il Palermo (3-3 ieri in casa della Sampdoria) che, approfittando della situazione, si è inserito nel lotto delle squadre che puntano al salto diretto nella serie maggiore. L’Avellino è reduce dal ko con il Monza e, pur avendone ancora le possibilità, vede i playoff un po’ più distanti.

Il Frosinone, nell’arco di questa stagione, non è andato in rete soltanto 3 volte (contro Palermo, Venezia e Monza) e l’Avellino, in casa, ha fatto registrare 8 Over 2,5 contro 3 soli Under 2,5.

Forse proprio l’Over 2,5 è l’esito che si lascia preferire: quota 1.70 su Bwin, 1.77 su Snai e 1.78 su Eplay24.