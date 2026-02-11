Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Premier League, Brentford-Arsenal: statistiche, migliori quote e pronostico

L'analisi del match che chiude il turno infrasettimanale
2 min
I Pooh cantavano “chi fermerà la musica?” ma la domanda che tutti gli appassionati di calcio inglese si fanno è... “Chi fermerà l’Arsenal?” (ammesso che ci sia qualcuno in grado di farlo). Sembra abbastanza improbabile che, nel posticipo del turno infrasettimanale di Premier League che sta andando a concludersi, possa riuscirci stasera il Brentford. Ecco il pronostico del match.

Vince l'Arsenal? Ecco le migliori quote per il segno 2

Le “Bees” qualche colpaccio sono riusciti a piazzarlo (3-2 al Liverpool verso fine ottobre, e un più recente 1-0 all’Aston Villa) ma all’andata, era il 3 dicembre scorso, questa sfida si chiuse con un 2-0 a favore dei “Gunners”. Nell’ultimo turno il Brentford ha espugnato 3-2 Newcastle ma in precedenza ha anche rimediato un doppio ko consecutivo contro Chelsea e Nottingham Forest.
In tutte le competizioni le sconfitte dell’Arsenal si contano sulle dita di una mano... 0-1 in casa del Liverpool a fine agosto, 1-2 al Villa Park e il più recente 2-3 casalingo (unica sconfitta interna) per mano del Manchester United. In campionato i “Gunners” comandano la classifica tenendo dietro Manchester City e Aston Villa (le uniche più a contatto) mentre il Brentford è decisamente più in basso con 17 punti di differenza dalla capolista (39 contro 56). Con queste premesse non sembra ci possano essere troppi dubbi... fiducia al segno 2 fondamentale anche per non far avvicinare troppo gli inseguitori.

La vittoria dell'Arsenal è quotata a 1.65 da Snai, a 1.67 da Eurobet e a 1.68 da Eplay24.

