Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il pronostico di Campobasso-Livorno, sfida playoff al "Molinari"

Il pronostico di Campobasso-Livorno, sfida playoff al "Molinari"

Una delle due squadre può meritare fiducia: ecco quale
2 min
TagsCampobasso-LivornopronosticoSerie C

Altra sfida di rilievo della serata di Serie C è quella tra Campobasso e Livorno. Non si gioca per la testa della classifica ma per un posto nei playoff, posto che il Campobasso già occupa e che invece per il Livorno è ancora lontano qualche punto. Ecco il pronostico del match, in programma alle ore 20.30.

Comparazione quote Campobasso-Livorno: segno 1

Gli abruzzesi di punti ne hanno 33 (in realtà sarebbero 35 visti i 2 di penalizzazione) mentre i toscani sono fermi a quota 28. Il punto debole degli amaranto è il reparto arretrato che ha fin qui incassato la bellezza di 36 reti  laureandosi (e non è un bel titolo) seconda peggior difesa del campionato.

Il Campobasso vanta invece il quinto miglior attacco (31 reti all’attivo), in casa ha perso solo 2 volte e nelle ultime 7 esibizioni nel suo stadio ha prima fatto registrare 3 pareggi a cui hanno fatto seguito 4 vittorie. Anche se la quota è abbastanza elevata è il segno 1 che si lascia preferire.

Il successo del Campobasso è in lavagna a 2.10 su Eplay24, a 2.05 su Bwin e Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS